واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل 'ممثل حزب الله في العراق'

أعلنت واشنطن، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، مقابل معلومات عن ما اسمته ممثل "حزب الله" في العراق الشيخ محمد الكوثراني.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن الكوثراني "تولى بعض الأنشطة للتنسيق السياسي بين الجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران".
وأضافت أن الكوثراني "يعمل على تسهيل عمل الجماعات التي تنشط خارج سيطرة الحكومة العراقية، وقمعت الاحتجاجات بالعنف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وتورطت في أنشطة إجرامية منظمة على نطاق واسع".
وأشارت إلى أنها "تعرض المكافأة مقابل معلومات عن انشطة الكوثراني ومساعديه".
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