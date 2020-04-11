سلم رواتب جديد للموظفين

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻮزارات. وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺺ ﺑﻪ "اﻟﺼﺒﺎح" إن "الحكومة وﺟﻬﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية ان تقوم ﺑﺮﺳﻢ أو إﻋﺪاد ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮازن بين اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت المستقلة ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼوات واﻟﺘﺮﻓﻴﻌﺎت". وأﺿﺎف أﻧﻬﺎ "أوﺻﺖ أﻳﻀﴼ أن يكون هناك حد أدﻧﻰ ﻣﻘﺒﻮلٌ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ المعدل ﻋﻦ 400-500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ تعتمد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب". Advertisements وبين اﻟﺰرﻓﻲ أنﱠ "البرلمان ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ رواﺗﺐ الموظفين وﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ يجب ان ﺗﺮﺳﻤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنﱠ ﻫﻨﺎك وزارات ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ". وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺪ واﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2015 ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ الموظفين. واشار في بيا له انذاك الى ان السلم الجديد سيحقق تحسنا بين ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت.

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