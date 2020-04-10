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وزير الداخلية يأمر بانجاز التحقيق بحادثة اغتصاب الفتاة في كركوك خلال 72 ساعة

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أمر وزير الداخلية، الجمعة، بانجاز التحقيق بحادثة اغتصاب الفتاة في كركوك خلال 72 ساعة
وجاء في بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الوزير أمر اللجنة المشكلة للتحقيق بحادثة اغتصاب الفتاة القاصر في محافظة كركوك بإنجاز أعمالها خلال (72)ساعة

وطالب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في وقت سابق الجمعة، بالتحقيق في اعتداء "افراد" من الحشد الشعبي والشرطة على امرأة معاقة في كركوك، مشددا على ان الجريمة لن تمر دون عقاب.


كما أدانت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، الجمعة، بشدة "الفعل الإجرامي" الذي قام به عناصر مجرمة ضمن منطقة التون كبري في كركوك باغتصاب امرأة معاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصوير العملية المشينة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام اشخاص يدعون انتسابهم للاجهزة الامنية بعملية الاغتصاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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