وزير الداخلية يأمر بانجاز التحقيق بحادثة اغتصاب الفتاة في كركوك خلال 72 ساعة

وجاء في بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الوزير أمر اللجنة المشكلة للتحقيق بحادثة اغتصاب الفتاة القاصر في محافظة كركوك بإنجاز أعمالها خلال (72)ساعة

وطالب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في وقت سابق الجمعة، بالتحقيق في اعتداء "افراد" من الحشد الشعبي والشرطة على امرأة معاقة في كركوك، مشددا على ان الجريمة لن تمر دون عقاب.



كما أدانت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، الجمعة، بشدة "الفعل الإجرامي" الذي قام به عناصر مجرمة ضمن منطقة التون كبري في كركوك باغتصاب امرأة معاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصوير العملية المشينة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام اشخاص يدعون انتسابهم للاجهزة الامنية بعملية الاغتصاب.