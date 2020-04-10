وزير النقل: العراق ضمن الدول القليلة التي تستخدم شركات الطيران اجوائها كممر آمن لعبور الطائرات

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحركة الجوية في الاجواء العراقية مستمرة رغم الحظر المفروض ووباء كورونا الذي يجتاح العالم الا ان العمل مستمر بفضل العاملين في قسمي الرقابة الجوية و اتصالات الطيران وشعبهم ووحداتهم في المطارات العراقية كافة ومازالوا يحرصون على سلامة الجميع لضمان انسيابية حركة الطائرات اليومية في الاجواء العراقية وعلى مدار الساعة".وأضاف وزير النقل ان "عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية حاليا تبلغ ١٠٠ طائرة والتي من المؤمل ان تزيد عن ١٥٠ طائرة منتصف الشهر الجاري، سيما وان شركات الطيران مثل القطرية والاماراتية والاتحاد بدأت تزيد في عدد رحلاتها"، مؤكداً أن "العراق من بين الدول القليلة التي لازالت شركات الطيران تستخدم اجوائه كممر امن لعبور الطائرات".

وأوضح لعيبي، أن "هناك دور كبير ومتميز لمنسوبي الملاحة الجوية والمراقبين الجويين ومهندسين الاتصالات الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية كبيرة تصب في خدمة الصالح العام، فانهم يؤمنون جميع انواع الاتصالات بين مراكز الرقابة الجوية في المنطقة ومع الطائرات العابرة والطيارين مستمرين بالعمل وبنفس الهمة في إيصال معلومات الطيران سيما طاقم الطائرات التي تنقل المواطنين العراقيين العالقين في دول العالم وتسيرها نحو المطارات العراقية اضافةً الى طائرات الشحن التي تنقل المواد الاستثنائية الخاصة في هذا الظرف لاسيما الطائرات الخاصة بنقل الخبراء الوافدين للبلاد والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا المتفشي في العراق والعالم" .



وعبر وزير النقل عن "شكره وتقديره لكافة العاملين في قسمي الرقابة الجوية الاتصالات وجميع الاقسام الإدارية السانده لعملهم الجنود المجهولون الذين يعملون في الظل وعلى مدار ٢٤ ساعة دون توقف لضمان سلامة وانسيابيةً حركة الاجواء العراقية متحدين كل الصعاب ليحافظوا على ديمومة إدارة حركة الطائرات العابرة وان يثبتوا لجميع شركات الطيران العالمية والعربية ان اجواء العراق آمنة ولازالت تدار من قبل كفاءات شبابية متخصصة تتناوب العمل فيما بينها طيلة أيام حظر التجوال إيمانًا منهم بأن البلد بحاجة لان ينهض بشبابه كلاً من موقعه واختصاصه لتجاوز ازمة كورونا والعبور بالبلد الى بر الأمان".