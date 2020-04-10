وزير الشباب: ندين ونشجب كل تصرف شائن يسيء لمبادئ الرياضة السامية

وقال الوزير في بيان تلقته الخليج 365، إنه "عرفنا الرياضة منذ الصغر عبر الميثاق الاولمبي والقَسَم الرياضي للبطولات كونها ميداناً للتنافس الشريف المزدان بالحب والطاعة والاحترام، ولم تكُ يوماً بوابةً للنيل من الآخرين سواء عبر التهديد أم الاعتداء عليهم بـ داعي الحقد أو الشر، إذ الفناها موحدة للجماهير المحبة وصوتاً للمشاعر الصادقة وتنمي روح التعاون وفعل الخير".



وبين إن "المبادئ السامية التي نعرفها ويعرفها كل رياضي شريف ، فضلاً عن الجمهور والشارع الرياضي ، يجب ان تسود و تكون عنوانًا بارزا لرياضتنا في جميع الميادين، وفي الوقت نفسه فإن الجميع يستهجن ويلفظ أي تصرف شائن يصدر هنا وهناك، بـ الضد من أي فريق أو رياضي وحكم واداري ومدرب وجمهور ، و أية مسميات اخرى ولا يمكن ان نتقبل مثل هذا الفعل في بلدنا أيا كان شكله ومضمونه، ونعده إساءة بالغة إن صدرت ليس لها الا القانون والردع بـ شدة ليكون مُطلِقُها عبرةً لـ غيره ، ونقابلها كـ وسط رياضي بالاستنكار والشجب المطلق، كوننا نسعى إلى ان تكون رياضتنا انموذجا نفخر بها، ونهتف لها مع جماهيرنا من صميم القلب".

