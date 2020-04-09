الجبوري يطلع ميدانيا على مستشفى انشئ مؤخرا لعزل المصابين بكورونا في الانبار

اطلع رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، الخميس، ميدانيا على المستشفى الذي انشئ مؤخرا والخاص بعزل المصابين بفايروس كورونا في محافظة الانبار.
وأعرب الجبوري، بحسب البيان، "عن سعادته بمستوى الإنجاز الرائع الذي وصل اليه المستشفى بنسبة انجاز ٨٠٪ وبسعة ١٣٠ سريرا".
وتابع البيان، "ورافق النائب الجبوري في الجولة الميدانية الشيخ احمد ابو ريشة والدكتور خضير شلال مدير عام دائرة صحة الانبار وعدد من الاطباء وكادر الدائرة الهندسي وقدم الجبوري الشكر والتقدير مدير عام دائرة صحة الانبار وكافة المنتسبين على الجهود المبذولة من قبلهم وتواجدهم في خطوط الصد الاولى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ضد فايروس كورونا المستجد".
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