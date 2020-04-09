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الجبوري يطلع ميدانيا على مستشفى انشئ مؤخرا لعزل المصابين بكورونا في الانبار

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اطلع رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، الخميس، ميدانيا على المستشفى الذي انشئ مؤخرا والخاص بعزل المصابين بفايروس في محافظة الانبار.
وقال المكتنب الاعلامي للجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري يطلع ميدانياً اليوم الخميس ٢٠٢٠/٤/٩ على المستشفى الخاص بعزل المصابين بفايروس كورونا في محافظة الانبار والذي تم إنشاءه بمبادرة كريمة من قبل رئيس مجلس النواب وتبرع من وجهاء وشيوخ محافظة الانبار حيث تم بناء اربع مستشفيات في الانبار وبغداد ومحافظة النجف والمستشفى الرابع في محافظة نينوى".

وأعرب الجبوري، بحسب البيان، "عن سعادته بمستوى الإنجاز الرائع الذي وصل اليه المستشفى بنسبة انجاز ٨٠٪؜ وبسعة ١٣٠ سريرا".

وتابع البيان، "ورافق النائب الجبوري في الجولة الميدانية الشيخ احمد ابو ريشة والدكتور خضير شلال مدير عام دائرة صحة الانبار وعدد من الاطباء وكادر الدائرة الهندسي وقدم الجبوري الشكر والتقدير مدير عام دائرة صحة الانبار وكافة المنتسبين على الجهود المبذولة من قبلهم وتواجدهم في خطوط الصد الاولى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ضد فايروس كورونا المستجد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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