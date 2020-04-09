الخارجية تعلن تسجيل ثلاث وفيات و12 مصاباً بكورونا لعراقيين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و12 اصابة بفيروس كورونا لعراقيين في بريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن وماليزيا.



وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم 208 حالة موزعة كالآتي:

- الولايات المتحدة الأمريكية 40

- النرويج 37

- السويد 23

- بلجيكا 11

- الأردن 15

- كندا 16

- إيطاليا 7

- بريطانيا 5

- النمسا 5

- لبنان 2

- هولندا 5

- المملكة العربية السعودية 7

- الامارات العربية 2

- الدنمارك 10

- فنلندا 1

- فرنسا 6

- ألمانيا 4

- ماليزيا 1

- اسبانيا 1

- ايران 1". الخارجية وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّافْ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "تسجيل 3 حالات وفاة، واحدة في بريطانيا، والثانية في ألمانيا، والثالثة في المملكة العربية السعودية ، و 12إصابة، 4 منها في ألمانيا و 3 في الأردن و 4 في المملكة العربية السعودية و 1 في ماليزيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم 208 حالة موزعة كالآتي:- الولايات المتحدة الأمريكية 40- النرويج 37- السويد 23- بلجيكا 11- الأردن 15- كندا 16- إيطاليا 7- بريطانيا 5- النمسا 5- لبنان 2- هولندا 5- المملكة العربية السعودية 7- الامارات العربية 2- الدنمارك 10- فنلندا 1- فرنسا 6- ألمانيا 4- ماليزيا 1- اسبانيا 1- ايران 1". وتابع، أن "حالات الوفاة في عموم العالم 16 حالة موزعة كالآتي:

- بريطانيا 7

- السويد 3

- ألمانيا 2

- هولندا 1

- بلجيكا 1

- الدنمارك 1

- المملكة العربية السعودية 1". - بريطانيا 7- السويد 3- ألمانيا 2- هولندا 1- بلجيكا 1- الدنمارك 1- المملكة العربية السعودية 1". وأوضح، أن "حالات الشفاء في عموم العالم (42) حالة موزعة كالآتي:

- بلجيكا 11

- كندا 4

- ايران 1

- الأردن 7

- النمسا 4

- السعودية 1

- السويد 9

- بريطانيا 5

- اسبانيا 1".

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