تسجيل ثمانية اصابات بكورونا في البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، عن تسجيل ثمانية اصابات بكورونا بالمحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ثمانية اصابات بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبرية لهم وكانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".