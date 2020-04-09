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تسجيل ثمانية اصابات بكورونا في البصرة

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اعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، عن تسجيل ثمانية اصابات بكورونا بالمحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ثمانية اصابات بفايروس في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبرية لهم وكانت موجبة".

 

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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