صحة النجف تصدر بيانا بعد شفاء 14 مصابا بكورونا

اصدرت دائرة صحة النجف، الخميس، بيانا بعد شفاء 14 مصابا بكورونا.

وقال مدير عام صحة النجف الاشرف رضوان كامل الكندي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن لأبناء المحافظة عن تعافي اربعة عشر مريضا من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى هذا اليوم".

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واضاف ان "هذا تم بتوفيق من الله وبجهود ملاكاتنا الطبية والصحية وسهرها على تقديم افضل مايمكن تقديمه من خدمة لمرضانا"، لافتا الى "اننا دائما معكم وبكم سننتصر، لذا نأمل من الجميع الاستماع الى توجيهاتنا وارشاداتنا والالتزام بألاجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال".

وبهذا يكون المجموع الكلي لمن اكتسبوا الشفاء التام 113 من مجموع 254 مصابا.