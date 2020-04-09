هل يعيش فيروس كورونا على الشعر؟

هذا السؤال تكرر مؤخراً في ظل انتشار وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم. ولذلك بحثنا عن آراء الاختصاصيين في هذا المجال وعدنا بالأجوبة التالية:
ولتجنّب انتقال أي عدوى فيروسيّة عبر مستحضرات التجميل، يُنصح بغسل اليدين قبل استعمال هذه المستحضرات، مع الحفاظ على نظافة الأدوات المستعملة لتطبيقها. كما ينصح بتنظيف فراشي وإسفنجات الماكياج بشكل دوري وعدم إعارة أو استعارة أي أدوات ومستحضرات ماكياج.
- هل يمكن أن يعيش على الشعر؟
أظهرت الدراسات أنه يمكن لفيروس كورونا أن يبقى على الأسطح الكرتونيّة لمدة 24 ساعة، وعلى الأسطح المعدنيّة لمدة يومين، فيما يعيش على الأسطح البلاستيكيّة لمدة ثلاثة أيام. ولكنه لم يتم إجراء أي اختبار عن مدة بقائه على الشعر. إلا أن للخبراء رأيهم في هذا المجال، إذ يعتبرون أن الفيروس لا يتكاثر على الأسطح المليئة بالثغرات مثل الشعر. ولكنهم أيضاً يعتبرون أن بعض الظروف ممكن أن تشكل بيئة حاضنة له حتى على الشعر ومنها تواجد الشعر المتساقط على سطح معيّن أو على فرشاة تعرّضوا لرذاذ صادر عن شخص مصاب. ويمكن للفيروس أن يعيش في هذه الحالة بين يومين أو ثلاثة أيام وينتقل إلينا عند لمس الأسطح الملوثة به أو استعمال الأدوات الملوثة.
ولذلك ينصح الخبراء بتنظيف أدوات تسريح الشعر بشكل دوريّ كما ينصحون بغسل الشعر جيداً بعد العودة من أماكن يكون فيها الخطر الإصابة بالفيروس مرتفعاً لتجنّب أي احتمال ممكن بالإصابة به حتى لو كان ضئيلاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.