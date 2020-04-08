الاعلام والاتصالات تنفذ حملة لتعفير المناطق السكنية بمحافظتي النجف والديوانية

وقال مدير مكتب الهيئة في منطقة الفرات الاوسط سند العابدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحملة انطلقت بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي/ فرقة الامام علي القتالية، وشركتي ايرثلنك وسكوب سكاي".وأوضح أن "الحملة استهدفت الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، في محافظتي النجف والديوانية، على ان تستمر عدة أيام لتشمل اكبر عدد من المناطق"، معتبرا أن "هذه الحملات هي جزء من التحدي الكبير الذي يقع على عاتق جميع المؤسسات الوطنية ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد".

بدوره، "أشاد مسؤول هيئة الحشد الشعبي في النجف الشيخ قاسم الخاقاني، بجهود هيئة الاعلام التي تعاونت مع هيئة الحشد لتنفيذ عدد من حملات التعفير في المحافظات العراقية"، مشيرا الى أن "الهيئة مستعدة للوقوف مع ابناء الشعب العراقي لتجاوز هذه الازمة والتخلص من التبعات الصحية لفيروس كورونا".



الى ذلك، شدد "مسؤول مكتب هيئة الحشد الشعبي في الديوانية، احمد العوادي، على أهمية تظافر كل الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا"، منوها الى أنه "تم إكمال تعفير معظم مناطق مدينة الديوانية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإعلام والإتصالات في الفرات الأوسط".