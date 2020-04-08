الاعلام والاتصالات تنفذ حملة لتعفير المناطق السكنية بمحافظتي النجف والديوانية

نظمت هيئة الاعلام والاتصالات، الاربعاء، حملة كبرى لتعفير المناطق السكنية في محافظتي النجف والديوانية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن "الحملة استهدفت الأحياء السكنية والأسواق الشعبية، في محافظتي النجف والديوانية، على ان تستمر عدة أيام لتشمل اكبر عدد من المناطق"، معتبرا أن "هذه الحملات هي جزء من التحدي الكبير الذي يقع على عاتق جميع المؤسسات الوطنية ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد".
بدوره، "أشاد مسؤول هيئة الحشد الشعبي في النجف الشيخ قاسم الخاقاني، بجهود هيئة الاعلام التي تعاونت مع هيئة الحشد لتنفيذ عدد من حملات التعفير في المحافظات العراقية"، مشيرا الى أن "الهيئة مستعدة للوقوف مع ابناء الشعب العراقي لتجاوز هذه الازمة والتخلص من التبعات الصحية لفيروس كورونا".
الى ذلك، شدد "مسؤول مكتب هيئة الحشد الشعبي في الديوانية، احمد العوادي، على أهمية تظافر كل الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا"، منوها الى أنه "تم إكمال تعفير معظم مناطق مدينة الديوانية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإعلام والإتصالات في الفرات الأوسط".
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