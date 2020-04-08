مكتب رئيس لجنة الصحة البرلمانية يصدر بيانا بشأن مقطع فيديو يتحدث فيه عن اجندات خفية

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بعض أصحاب الكروبات في مواقع التواصل الاجتماعي حاولوا وللأسف إيهام الرأي العام بأن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية يعطي توجيهات لاتتناسب مع خطورة الموقف".وأوضح المكتب، أن "الفيديو المتداول الآن يعود إلى ما قبل شهر أو أكثر عندما لم يكن للفيروس انتشار في العراق، ونظراً لكثرة الاشاعات التي كانت متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي لاتستند إلى أسس علمية صحيحة كان لابد من تقليل حالة الذعر وشرح تفاصيل الوباء من الناحية العلمية للناس، علماً بأن الدكتور قتيبة الجبوري كان أول من أصدر بيانا طالب فيه بإغلاق الحدود وذلك بتاريخ العشرين من شباط ٢٠٢٠".وأشار المكتب، إلى أنه "بشأن حديث الجبوري عن الدوافع السياسية والاقتصادية التي تقف وراء جائحة كورونا على مستوى العالم، بعيداً عن نظرية المؤامرة، نعتقد أن هناك جهات خفية قامت بتهجين هذا الفيروس وإطلاقه في مدينة ووهان الصينية، من هي تلك الجهات؟ لانعلم، ولكن الدوافع باتت معروفة للقاصي والداني".

وبين، أن "الجبوري أكد في الفيديو على أهمية الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة، رغم أن تلك الفترة لم تشهد حظرا للتجوال ولم تصدر فيها تعليمات مشددة من الجهات الحكومية، لأن العراق لم تكن فيه إصابات".

وتابع المكتب، :"إذا كان البعض يحاولون استهداف الدكتور قتيبة الجبوري من خلال إيهام الناس بأن هذا الفيديو جديد، فهذه أساليب مراهقين، وهناك أمور أكثر أهمية تستحق التركيز عليها بدلا من تضييع الوقت على ألاعيب صبيانية يقوم بها أشخاص يتخفون وراء شاشات الحواسيب".

