بالصور.. تصنيع جهاز لتعفير الشوارع في بغداد

وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في بلدية الغدير تمكنت من تصنيع ماكنة ( جهاز رذاذ ) يقوم بعملية التعفير بدلا عن الطريقة المتبعة حالياً".

وأضاف البيان أن "الماكنة مصنعة بإمكانات الدائرة البلدية وبجهودها الذاتية والتي ستلحق بالآلية التخصصية ( التانكر ) الذي يحتوي على مادة التعفير والتعقيم لتقوم الماكنة بنشره في الشوارع".