بالصور.. تصنيع جهاز لتعفير الشوارع في بغداد

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تنشر الخليج 365، صوراً لتصنيع جهاز لتعفير الشوارع في العاصمة من قبل امانة بغداد.
وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في بلدية الغدير تمكنت من تصنيع ماكنة ( جهاز رذاذ ) يقوم بعملية التعفير بدلا عن الطريقة المتبعة حالياً".
وأضاف البيان أن "الماكنة مصنعة بإمكانات الدائرة البلدية وبجهودها الذاتية والتي ستلحق بالآلية التخصصية ( التانكر ) الذي يحتوي على مادة التعفير والتعقيم لتقوم الماكنة بنشره في الشوارع".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.