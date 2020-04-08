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كيف تنظف النقود من الفيروسات دون إتلافها

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يرى خبراء أن النقود قد تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروسات، ما يعني خطورتها في ظل تفشي وباء المستجد في مختلف أنحاء العالم.
وقال موقع "هاشتاق عربي" إن مصرف تايلاند المركزي أصدر بيانا نصح فيه المتسوقين وتجار التجزئة بتنظيف عملاتهم المعدنية والورقية بشكل صحيح للتأكد من خلوها من فيروس كورونا عبر الطريقة الآتية:

في البداية يجب نقع العملة في محلول صابون غسيل صحون لفترة قصيرة، ومن ثم شطفها بالماء ومسحها برفق بقطعة قماش قبل وضعها تحت أشعة الشمس حتى تجف، وحذر المصرف من استخدام مسحوق الغسيل أو المبيض في عملية التنظيف، أو على العملة الورقية تفادياً لتلفها.


وأكد الخبراء أن استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان أكثر أماناً أثناء تفشي الوباء، ونصحوا باستخدام طرق الدفع الرقمية كلما كان ذلك ممكناً، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقترب أعداد مصابي حول العالم من المليون ونصف مليون إنسان، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 83 ألف إنسان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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