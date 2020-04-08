دعا رئيس هيئة الحج وكالة الشيخ سامي المسعودي، الأربعاء، الرئاسات الثلاث الى التنازل عن رواتبهم هذا الشهر لدعم العوائل المتعففة، مؤكدا أنه اول المتبرعين.



كما دعا المسعودي الحكومة والدولة برئاساتها الثلاث والدرجات الخاصة الى "التنازل عن مرتبهم لهذا الشهر وانا اول المتبرعين وتحويلها الى معونات غذائية". وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، "هنالك مناطق فقيرة في عموم البلاد تشكو من قلة المواد الغذائية"، داعياً جميع المنظمات الانسانية والتجار الى "اقامة برامج للتكافل الاجتماعي للعوائل المتعففة".كما دعا المسعودي الحكومة والدولة برئاساتها الثلاث والدرجات الخاصة الى "التنازل عن مرتبهم لهذا الشهر وانا اول المتبرعين وتحويلها الى معونات غذائية". وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر المسعودي يدعو الرئاسات الثلاث للتنازل عن رواتبهم هذا الشهر ويؤكد: انا اول المتبرعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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