الزرفي ووزير المالية يبحثان الاجراءات الواجب اتخاذها على خلفية انخفاض اسعار النفط

بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الأربعاء، مع وزير المالية الإجراءات الواجب اتخاذها على خلفية انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أنه "تم الاطلاع على الوضع المالي للبلد وتداعيات انخفاض اسعار النفط والاجراءات الواجب اتخاذها لتامين الاحتياجات الضرورية خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان، إلى أن "الجانبين ناقشا الملف السياسي ومشاورات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وأكدا على اهمية الاسراع بتشكيل حكومة تاخذ على عاتقها مواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد والانتقال الى مرحلة تنمية الاقتصاد والاعمار والاستثمار".
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