نائب يدعو لإحالة اللجنة المكلفة بالتعيينات في وزارة الكهرباء للتحقيق

دعا عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، لاحالة اللجنة المكلفة بالتعيينات في وزارة الكهرباء للتحقيق "فورا"، مشددا على ضرورة احالة ملف الاجراء المتعاقدين مع الوزارة الى الادعاء العام.
وأتهم العكيلي، الوزير "باصدار اوامر بالتعيينات حتى وصل العدد الى اكثر من 128 الف اجير، لم يستلموا حتى الان اي رواتب رغم مضي اكثرمن ستة اشهر واكثر على مباشرتهم"، مبينا، ان "المتعينين بصفة اجور ملتزمين بالدوام اليومي وبالبصمة، رغم ان لديهم عوائل تحتاج الى توفير قوتهم واحتياجاتهم الاساسية".
وشدد العكيلي، أن وزارة الكهرباء، امام خيارين، أولها أن "تتوجه ببيان وضعهم امام الشعب العراقي ومدى صحة تلك الاجور والعقود، وهل ان الوزير قد غطى اموالهم ام لا، وهذا معناه الانتظار الطويل لعوائل اهلكها الجوع".
اما الخيار الثاني، فقال النائب،، "ان تجعل الوزارة دوامهم بالاسبوع يوم واحد حتى يسمح لهم ان يعيلوا عوائلهم بالايام الاخرى من خلال العمل باي مكان اخر"، مشددا على"اهمية ان يحال الوزير للتحقيق الفوري واحالة هذا الملف الى الادعاء العام وباسرع وقت".
واكد العكيلي، انه "سبق ان طالب مع النائب جواد الساعدي بالكتب التي تثبت الاعداد الحقيقة المعينة باجور منذ الشهر الاول من العام الجاري، لكن دون اي رد بل بتنصل وتحايل في سبيل عدم معرفة الاعداد الكاملة"، داعيا رئيس مجلس الوزراء "بحل موضوع الاجراء في وزارة الكهرباء وصرف رواتبهم باسرع وقت كون الازمة صعبة (ازمة كورونا) واحالة وزير الكهرباء للتحقيق فورا".
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