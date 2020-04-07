أكد ممثل ائتلاف دولة القانون في حوارات تشكيل الحكومة حسن السنيد، الثلاثاء، أن موقف الائتلاف حول تشكيل الحكومة، مع الإجماع السباعي.
وأضاف أنه "تم تثبيت ذلك في هامش توقيعنا إلى رئيس الجمهورية، لكن لحد الآن لم تصل إلى الرئيس تواقيع الموافقة الرسمية لكتلتين من الكتل السبع مكتفيتين بالموافقة الشفهية".
وطالب السنيد رئيس الجمهورية بـ"تحمل مسؤوليته في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة ويعمل على تحقيق الإجماع الكامل حسب التوافق بين الكتل السبع للمكون الأكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر دولة القانون: موقفنا مع الإجماع السباعي حول تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.