دولة القانون: موقفنا مع الإجماع السباعي حول تشكيل الحكومة

وقال السنيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "ائتلاف دولة القانون كان منذ البداية مع الإجماع السباعي لكتل المكون الأكبر حتى لا يتشتت الموقف الوطني".

وأضاف أنه "تم تثبيت ذلك في هامش توقيعنا إلى رئيس الجمهورية، لكن لحد الآن لم تصل إلى الرئيس تواقيع الموافقة الرسمية لكتلتين من الكتل السبع مكتفيتين بالموافقة الشفهية".



وطالب السنيد رئيس الجمهورية بـ"تحمل مسؤوليته في التعامل مع الكتل بصيغة واحدة ويعمل على تحقيق الإجماع الكامل حسب التوافق بين الكتل السبع للمكون الأكبر".

