من طيار إلى عامل توصيل.. والسبب كورونا

أجبرت جائحة كورونا العديد من الناس على تغيير أنماط حياتهم وأعمالهم، لدرجة جعلت من قائد طائرات مدنية عامل توصيل لدى إحدى المتاجر، ولكن دون أن يدخل ذلك اليأس أو الحزن إلى قلبه.
وبحسب موقع "سكاي نيوز" بدأ بيتر مسيرة مهنية جديدة قادته إلى أن يصبح عامل توصيل لدى سلسلة متاجر "تيسكو" المعروفة في بريطانيا.
ويقوم بيتر يومياً بتوصيل المواد الغذائية وغيرها الاحتياجات إلى الأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم من مغادرة بيوتهم أما لكبر سنهم أو لمعاناتهم من أمراض خطيرة، مما يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال انتقال عدوى "كوفيد-19" لهم.
وكتب بيتر في حسابه على موقع توتير بالتزامن مع يوم عمله الأول: "تم تعليق مفاتيح طائرات الخطوط الجوية البريطانية 747 لفترة من الوقت، والآن أقود (قمرة القيادة) من متاجر تيسكو".ولقد لقيت مبادرة الطيار البريطاني إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين كذلك بما يقوم به من عمل إنساني في مساعدة الآخرين في هذه الظروف الصعبة.
وقال طيار أميركي، يدعى براد تيت، في تغريدة: " لقد أظهرت قوة شخصيتك يا بيتر، أرجو أن تعود إلى قمرة القيادة في طائرتك قريبا."
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