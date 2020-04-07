نيويورك 'المنكوبة' تتجاوز إيطاليا في عدد إصابات كورونا

وسجلت ولاية نيويورك 138836 حالة إصابة بالمقارنة مع 135586حالة في إيطاليا، وسجلت إسبانيا أكبر عدد من الإصابات وبلغ 140510حالات، وبلغ إجمالي عدد الحالات في الولايات المتحدة 380 ألفا والوفيات 11800. واستعدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع لما وصفه أحد المسؤولين بأنه "أسبوع ذروة الوفيات" بسبب فيروس كورونا.

وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو وفاة 731 مصابا بكوفيد-19، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولاية إلى 5489 حالة، وكانت الحصيلة الأعلى السابقة للوفيات في الولاية سُجلت، الجمعة، وبلغت 630 وفاة.