الخارجية تعلن تسجيل ثلاث وفيات بكورونا لعراقيين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا لعراقيين في الخارج.
وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم 195 حالة موزعة كالآتي:
-الولايات المتحدة الأمريكية 40
- النرويج 37
- السويد 23
-بلجيكا 11
-الأردن 12
-كندا 16
-إيطاليا 7
-بريطانيا 5
-النمسا 5
-لبنان 2
-هولندا 5
-المملكة العربية السعودية 3
-الامارات العربية 2
- الدنمارك 10
- فنلندا 1
- فرنسا 6
وأكد الصحاف، أن "حالات الوفاة في عموم العالم بلغت 13 حالة موزعة كالآتي:
- السويد 3
-بريطانيا 6
-ألمانيا 1
- بلجيكا 1
- الدنمارك 1
وأشار إلى أن "حالات الشفاء في عموم العالم 24 حالة موزعة كالآتي:
- كندا 4
-ايران 1
-الأردن 6
-النمسا 4
- السعودية 1
- السويد 9
وبيّن الصحاف، أن " سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية".
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