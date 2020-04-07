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الخارجية تعلن تسجيل ثلاث وفيات بكورونا لعراقيين في الخارج

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أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس لعراقيين في الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّافْ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تسجيل ثلاث حالات وفاة، واحدة في بريطانيا، والثانية في الدنمارك والثالثة في السويد، و 18 حالة إصابة 7 منها في الدنمارك و 6 في فرنسا، و 3 في كندا، وواحدة في الامارات العربية، وواحدة في السويد، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم 195 حالة موزعة كالآتي:

-الولايات المتحدة الأمريكية 40
- النرويج 37
- السويد 23
-بلجيكا 11
-الأردن 12
-كندا 16
-إيطاليا 7
-بريطانيا 5
-النمسا 5
-لبنان 2
-هولندا 5
-المملكة العربية 3
-الامارات العربية 2
- الدنمارك 10
- فنلندا 1
- فرنسا 6

وأكد الصحاف، أن "حالات الوفاة في عموم العالم بلغت 13 حالة موزعة كالآتي:

- السويد 3
-بريطانيا 6

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-هولندا 1
-ألمانيا 1
- بلجيكا 1
- الدنمارك 1

وأشار إلى أن "حالات الشفاء في عموم العالم 24 حالة موزعة كالآتي:

- كندا 4
-ايران 1
-الأردن 6
-النمسا 4
- السعودية 1
- السويد 9

وبيّن الصحاف، أن " سفاراتنا في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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