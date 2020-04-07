فيفا يصدر بياناً رسمياً بشأن عقود اللاعبين وسوق الانتقالات

وقال فيفا، في بيان نُشر على موقعه الرسمي: "بالنسبة لانتهاء وبداية عقود اللاعبين، فعادة ما تنتهي عقود اللاعبين مع نهاية الموسم ولكن مع تعليق كرة القدم في الوقت الحالي، لن ينتهي الموسم في موعده المحدد".وأضاف البيان: "لذلك، يُقترح تمديد العقود حتى موعد انتهاء الموسم عند استئناف النشاط".

وتابع: "ينطبق الأمر نفسه على العقود التي من المقرر أن تبدأ في الموسم الجديد، ما يعني أنها ستبدأ مع بداية الموسم المقبل وليس قبل ذلك".

وتطرق البيان للحديث عن سوق الانتقالات، موضحًا: "يتعلق بنوافذ الانتقالات، يجب تعديل مواعيدها لتتماشى مع الظروف الحالية، وسيكون فيفا مرنًا، وسيسمح بإقامة نوافذ الانتقالات بين نهاية الموسم الحالي، وبداية الموسم الجديد".

