بدءاً من يوم غد.. بؤرة تفشي كورونا تلغي حظر السفر

وتحدثت إحدى عاملات النظافة في المدينة عن الوضع هناك، قائلة إن تغيرات كبيرة طرأت على شوارع ووهان في الأيام الأخيرة، بعد أن فتحت المتاجر أبوابها على امتداد الشوارع.

وبدأت الحياة اليومية بين سكان ووهان تعود تدريجيا، منذ 25 مارس، حيث استأنفت وسائل النقل.