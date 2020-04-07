بغداد تحذر: هذا الأسبوع الأكثر خطورة بالإصابة بكورونا

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أسامة مهدي: فيما أحيا العراق الثلاثاء يوما وطنيا للتضامن ضد فيروس كورونا فقد حذر مسؤول صحي من ان الاسبوع الحالي هو الاكثر خطورة في الاصابات بالفيروس بينما تتجه البلاد الى تمديد حظر التجوال وتقليص دوام الموظفين فيما اعلنت السفارة الاميركية في بغداد عن تنظيم رحلات لاعادة المواطنين الاميركيين من العراق الى بلدهم.

وشدد الفريق الإعلامي لخلية الأزمة العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا على ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي المنزلي لتفادي الإصابة بالفيروس محذرا من اي تراخي في تطبيق الحجر الصحي.

وقال رئيس الفريق مدير عام الإعلام البيئي في وزارة الصحة أمير علي الحسون في بيان اليوم تابعته ""الخليج 365"" صحفي ان هذا الأسبوع يعد الأكثر خطورة ومختلفا عن جميع المراحل التي مرت بها البلاد خلال الأزمة.

ومن جهتها قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية الثلاثاء بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بوقت واحد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم في يوم تضامن وطني لمواجهة الفيروس.

حملة عراقية لفحص العوائل في الاحياء الشعبية من فيروس كورونا

وقالت اللجنة في بيان تابعته ""الخليج 365"" إنه "تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بفيروس كورونا وتقديرا للدور المتميز للملاكات الطبية ودعما لموقف القوات المسلحة والاجهزة الأمنية وتقديرا لمبادرات التكافل الاجتماعي بين العراقيين فقد تقرر بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بوقت واحد في التاسعة من مساء اليوم واطلاق صافرات الانذار والنداءات للمواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وتضامنهم داخل منازلهم او من شرفات الدور والمجمعات السكنية وضمن حدود الالتزام بحظر التجوال.

كما سيتم الوقوف حداداً على ارواح الضحايا في العراق والدول العربية والاسلامية والعالم اجمع ويكون للمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة حرية القيام بما تراه مناسبا عبر مكبرات الصوت.

وأكدت الخلية ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر و المتضررين منه وفي مقدمتهم محدودو الدخل واصحاب الاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال وتوفير المواد الغذائية واستقرار الاسعار.

ومن جانبه كشف وزير الصحة رئيس خلية الأزمة جعفر صادق علاوي عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين.

وأشار علاوي في تصريح صحفي اليوم الى ان حظر التجول سيمدد من 11 من الشهر الحالي الى 19 منه مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص من خلال تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسة 25% من اجل عدم توقف أجهزة الدولة عن العمل.

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وسجل العراق أمس 70 إصابة بفيروس كورونا لمستجد ليصل مجموع الإصابات الى 1031 فيما ارتفعت الوفيات إلى 64 حالة بينما تماثل 344 مصاباً للشفاء حتى الآن.

الولايات المتحدة تُرحل مواطنيها من العراق الى بلدهم

ومن جهتها أعلنت السفارة الاميركية في بغداد عن تنظيم رحلة جوية للاميركيين من بغداد الى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في بيان صحافي الثلاثاء حصلت ""الخليج 365"" على نصه انها أرسلت الآن رسائل عِبر البريد الالكتروني للمواطنين المهتمين مع تعليمات حول كيفية حجز التذاكر على رحلة طيران جوية تجارية مغادرة هذا الأسبوع.

مدينة أربيل العراقية خلال حظر التجوال بسبب كورونا

وطلبت السفارة من الراغبين بالسفر ملىء استمارة على الموقع الالكتروني لها او مراسلتها عِبر البريد الإلكتروني مباشرة ليتسنى لهم استلام معلومات الرحلة. واوضحت ان الرحلات الجوية ليست مجانية إذ سيترتب الحجز والدفع مقابل أثمان جميع التذاكر منوهة الى انه تصل قيمة الرحلات التجارية الى الولايات المتحدة الى مايزيد عن الـ(3500) دولار أميركي لكل تذكرة.

وطلبت ممن لم يكن باستطاعتكم تحمل تكاليف التذاكر هذه ويحتاجون إلى قرض الاتصال بها عِبر البريد الإلكتروني على الفور ويجب ان يكون سداد القرض في الولايات المتحدة.

وبينت ان وجهات الطيران محدودة للغاية وعند الوصول إلى الولايات المتحدة سيكون المسافرون مسؤولين عن ترتيباتهم المستقبلية.

واشارت الى انه ليس للسفارة أي علاقة بسياسات الخطوط الجوية المتعلقة بالأمتعة أو بالحيوانات الأليفة موضحة ان التعليق الحالي الحاصل على جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق ساري المفعول حتى 11 من شهر أبريل الحالي ولكن يجب الاخذ بالاعتبار بان هذا التعليق على الرحلات الجوية قد يتم تمديده "وإذا اخترتم عدم المغادرة في هذه الرحلة، فعندها الرجاء الاستعداد للبقاء والاحتماء في اماكنكم حتى يتم استئناف الرحلات الجوية التجارية".

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