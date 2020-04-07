طالب المدير العام لقناة السومرية الفضائية عمار طلال بمحاسبة مدير صحة ديالى علي الشاجي، بعد توجيه "شتائم" الى مراسل السومرية بالمحافظة.
كما طالب المدير العام بتوجيه اعتذار رسمي للقناة على خلفية ذلك، مهدداً برفع دعوى قضائية بتهمة الشتم ومنع الاعلام الحر من اداء واجبه.
وكان مدير صحة ديالى علي الشاجي وجه، اليوم الثلاثاء، "شتائم" الى مراسل السومرية بالمحافظة بعد عرضه تقريرا عن مصاب بفايروس كورونا انتقد ما وصفه بـ"الاهمال الصحي".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة السومرية تطالب بمحاسبة مدير صحة ديالى على خلفية شتمه مراسل القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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