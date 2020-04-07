إدارة السومرية تطالب بمحاسبة مدير صحة ديالى على خلفية شتمه مراسل القناة

كما طالب المدير العام بتوجيه اعتذار رسمي للقناة على خلفية ذلك، مهدداً برفع دعوى قضائية بتهمة الشتم ومنع الاعلام الحر من اداء واجبه.

وكان مدير صحة ديالى علي الشاجي وجه، اليوم الثلاثاء، "شتائم" الى مراسل السومرية بالمحافظة بعد عرضه تقريرا عن مصاب بفايروس كورونا انتقد ما وصفه بـ"الاهمال الصحي".