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بعد الإعلان عن خلوها من المصابين بكورونا.. واسط تسجّل إصابة جديدة بالفيروس

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أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من أهالي مدينة الكوت".

وكانت دائرة صحة واسط قد أعلنت، أمس الاثنين، عن خلو المحافظة من فايروس كورونا بعد شفاء آخر حالة مصابة.

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