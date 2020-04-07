أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، الثلاثاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من أهالي مدينة الكوت".
وكانت دائرة صحة واسط قد أعلنت، أمس الاثنين، عن خلو المحافظة من فايروس كورونا بعد شفاء آخر حالة مصابة.
وكانت دائرة صحة واسط قد أعلنت، أمس الاثنين، عن خلو المحافظة من فايروس كورونا بعد شفاء آخر حالة مصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإعلان عن خلوها من المصابين بكورونا.. واسط تسجّل إصابة جديدة بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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