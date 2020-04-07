قالت السعودية، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الطاقة لمجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا استثنائيا الجمعة المقبلة لبحث استقرار أسواق الطاقة العالمية.
ووفقا لبيان أصدرته الأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، فإن الاجتماع يهدف لتعزيز الحوار والتعاون العالمي من أجل ضمان استقرار أسواق الطاقة، وتمكين الاقتصاد العالمي من أن يصبح أكثر قوة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء سيتحدثون الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء سيتحدثون الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
ويأتي الاجتماع في وقت هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية بسبب تراجع الطلب على الخام جراء جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هبوط أسعار النفط.. اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.