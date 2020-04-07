اخبار العالم / اخبار العراق

نائب يدعو المالية لإيجاد حلول لآلاف المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد منذ بداية العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا النائب رعد الدهلكي، الثلاثاء، وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة إلى إيجاد حل لآلاف المتقاعدين ممن تم احالتهم على التقاعد في بداية العام الحالي، ولم تستكمل معاملاتهم التقاعدية بسبب التريث الذي حصل نتيجة سعي البرلمان لاجراء استثناءات لبعض الشرائح.
وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هنالك عدد كبير من الموظفين، ممن تم احالتهم الى التقاعد في بداية العام الحالي وفق تعديلات قانون التقاعد الجديد"، مبينا ان "مجلس النواب سبق له وتدارس صيغة تعديل القانون لاستثناء بعض الشرائح للحاجة لها لكنه لم يمضي داخل قبة البرلمان بسبب الخلافات السياسية من جهة وبسبب الحظر الذي فرض بسبب ".

واضاف ان "اولئك المتقاعدين تم ايقاف معاملاتهم في هيئة التقاعد والوزارات التابعين لها، بانتظار الاستثناء الذي لم يحصل ثم تبع هذا الامر انتشار وباء كورونا ما تسبب بعرقلة تحريك تلك المعاملات"، لافتا الى ان "تلك الشريحة اصبحت اليوم معلقة وليست محسوبة لا على الموظفين ولا على المتقاعدين ولم يتم صرف اي مستحقات مالية لهم منذ بداية العام الجاري ما جعل ظروفهم المعيشية صعبة جداً خاصة في ظل الاوضاع الاستثنائية التي نعيشها بهذه المرحلة".

وأكد الدهلكي، على "ضرورة إيجاد حلول سريعة لوضعهم بتحريك معاملاتهم التقاعدية فورا واطلاق رواتبهم المتأخرة بأثر رجعي عن طريق وزاراتهم لحين اكمال معاملات التقاعد لمواجهة الازمة وتوفير لقمة عيش لاولادهم وذويهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو المالية لإيجاد حلول لآلاف المتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد منذ بداية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا