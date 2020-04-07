تشمل 69 دولة.. مطالبات بتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة المتضررة من كورونا

حثت جماعة ضغط ومنظمات خيرية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين من القطاع الخاص على مساعدة الدول الأشد فقرا التي تمر بأزمة جراء فيروس كورونا من خلال إرجاء دفع أقساط الديون.
ودعت حملة لتخفيف أعباء الدين تدعى "اليوبيل" إلى التأجيل الفوري لأقساط ومستحقات الديون على 69 دولة فقيرة حتى نهاية العام، بما يشمل الاستحقاقات لجهات مقرضة خاصة، وقدرت أن ذلك سيخفف أعباء تصل إلى 25 مليار دولار عن تلك الدول.
ودعت إلى أن يكون أي تمويل إضافي أو تخفيف لأعباء الديون دون شروط مثل فرض إجراءات تقشف، وأن تقر مجموعة العشرين قواعد طارئة تمنع مقاضاة مقرضي القطاع الخاص للدول الفقيرة.
وقالت مديرة حملة اليوبيل، سارة جين كليفتون: "الدول النامية تمر بصدمة اقتصادية غير مسبوقة، وفي ذات الوقت تواجه حالة طوارئ صحية عاجلة".
وتضغط بالفعل حكومات ومؤسسات كبرى من أجل تطبيق بعض الإجراءات، التي تدعو لها جماعات مثل "اليوبيل".
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