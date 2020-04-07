تسجيل ست اصابات بكورونا وشفاء اربع اخرى في البصرة

اعلنت دائرة صحة البصرة، الثلاثاء، عن تسجيل ست اصابات بكورونا وشفاء اربع اخرى في المحافظة. وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد"، مشيرة الى "شفاء اربع حالات من الفايروس وبالتالي وصول العدد التراكمي الى 147". وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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