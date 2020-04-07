نائب: الزرفي حتى اللحظة هو المرشح الرسمي واستبداله يتم من خلال طريقين

وقال ميرزا في حديث لـ الخليج 365، إن "القوى الكردستانية ليس لها أي اعتراض أو خطوط حمراء على أي مرشح لرئاسة الوزراء يتم الاتفاق عليه من قبل القوى الشيعية على اعتبار أنه استحقاق للمكون"، مبيناً أن "أية حوارات سنجريها مع المكلف المتفق عليه داخل البيت الشيعي ستكون من خلال أبواب احترامه للدستور ومنهاجه الحكومي وحقوق المكونات".وأضاف ميرزا، أن "رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي، ما زال لديه مشاكل مع أغلب القوى الشيعية الرافضة له وهي تمثل تقريباً ست كتل شيعية رافضة له"، لافتاً إلى أن "الصراعات داخل البيت الشيعي على حق الكتلة الأكبر وتقديم المرشح المتفق عليه، اثرت بشكل كبير على حسم ملف رئاسة الوزراء طيلة الفترة السابقة وحتى اللحظة".

وتابع، أن "الزرفي حتى اللحظة هو المرشح بشكل رسمي للمنصب، بالتالي فإن تقديم أي مرشح جديد ينبغي أن يتم من خلال طريقين، أولها اعتذاره عن التكليف، والثاني هو ترك الخيار للبرلمان بعدم التصويت على منحه الثقة سواء بالتصويت بالرفض او مقاطعة الجلسة كما حصل مع المكلف السابق محمد علاوي".