أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، الثلاثاء، أن القوى الكردستانية ليس لديها "خطوط حمراء" على أي مرشح لرئاسة الوزراء يتم الاتفاق عليه من قبل القوى الشيعية، مبيناً أن رئيس الوزراء المكلف حالياً عدنان الزرفي حتى اللحظة هو المرشح بشكل رسمي للمنصب، وأن تقديم اي مرشح جديد ينبغي ان يتم من خلال طريقين.
وأضاف ميرزا، أن "رئيس الوزراء المكلف الحالي عدنان الزرفي، ما زال لديه مشاكل مع أغلب القوى الشيعية الرافضة له وهي تمثل تقريباً ست كتل شيعية رافضة له"، لافتاً إلى أن "الصراعات داخل البيت الشيعي على حق الكتلة الأكبر وتقديم المرشح المتفق عليه، اثرت بشكل كبير على حسم ملف رئاسة الوزراء طيلة الفترة السابقة وحتى اللحظة".
وتابع، أن "الزرفي حتى اللحظة هو المرشح بشكل رسمي للمنصب، بالتالي فإن تقديم أي مرشح جديد ينبغي أن يتم من خلال طريقين، أولها اعتذاره عن التكليف، والثاني هو ترك الخيار للبرلمان بعدم التصويت على منحه الثقة سواء بالتصويت بالرفض او مقاطعة الجلسة كما حصل مع المكلف السابق محمد علاوي".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: الزرفي حتى اللحظة هو المرشح الرسمي واستبداله يتم من خلال طريقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.