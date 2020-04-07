وصفت مجلة فرنسية، ما يفعله العراقيون في "التضامن بينهم" عبر تقديم الطعام للفقراء وصنع الواقيات الطبية "كمامات" مجانا للمحتاجين في مواجهة ازمة كورونا، بأنه من "المعجزات".
وقالت مجلة "لابوا" الفرنسية، إنه مع بدء حظر التجوال لمكافحة فيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، تم إيقاف عمال الاجور اليومية والقطاع غير الرسمي وعمال البناء، مشيرة الى أن موظفي الخدمة المدنية وعدد قليل من الاستثناءات النادرة يحصلون على راتب.
واوضحت "لابوا" ان التضامن الذي حصل عند حظر التجوال لمكافحة فيروس كورونا مع البطالة القسرية ، يكون عمل من المعجزات.
حيث يوزع أبو هاشم من اهالي في الخمسينات من عمره ، أكياس الطعام أمام متجر غذائي في بغداد، ويشدد على ان يشارك الجميع بهذا الجهد الانساني.
والتقت المجلة بعدد من المتطوعين في تلك الاعمال الخيرية، بينهم مصطفى عيسى من بغداد، حيث قال "أعرف عامل بناء يرأس أسرة مكونة من ثمانية أفراد: بين عشية وضحاها لم يعد يكسب دينارا واحدًا"، مضيفاً "مثل هذه الحالات كثيره توجد".
ونوه الى ان "بغداد مليئة بالطعام والمواد الغذائية لكن يوجد من الناس لا يستطيعون شرائها".
واشار الى ان "هناك من يشعر بالخجل عنده طلبه المساعدة، فيضطرون الذهاب الى مناطق اخرى لكي لا احد يعرفهم".
من جهته، حول أسعد السعدي العائد إلى ورشة خياطة للمساعدة في مكافحة الفيروس.
وقال السعدي "نخيط 1000 قناع طبي يوميًا مع والدتي ونوزعها".
يفعل العراقيون الآخرون شي نفسه ، وهناك من أصحاب العقارات توقف عن المطالبة بالإيجارات للبيوت والمحلات التجارية.
وفتت المجلة الى أن العراق يعد أحد أغنى دول العالم في مجال النفط، ولكن مع وجود 20٪ من السكان تحت خط الفقر وفقًا للبنك الدولي ، تسبب فيروس كورونا بوفاة 56 شخصًا واصابة أكثر من 800 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة فرنسية تصف مايفعله العراقيون في ازمة كورونا بـ'المعجزات' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.