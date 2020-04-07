الساحة الفنية تودّع الممثلة اللبنانية هند طاهر

وسيوارى جثمان الراحلة اليوم في جبانة الشهداء، بحسب محطة "إل بي سي" اللبنانية.

وتعتذر أسرة هند طاهر عن تقبل التعازي إلا عبر الهاتف، بسبب الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، الراحلة هند طاهر، بهذه الكلمات: "بكل أسى وحزن الزميلة الممثلة هند طاهر، وتقدمت من عائلتها الكريمة بأحر التعازي والمواساة، رحمها الله وأدخلها فسيح جناته. لكم طول البقاء"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ونعى عدد من الفنانين هند طاهر، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد المطرب اللبناني، عامر زيان، عبر حسابه على موقع "تويتر": "الله يرحم هند طاهر وتعازينا لكل محبيها وأهلها".



وكتب الفنان اللبناني، طارق سويد عبر "تويتر": "بحبك من نص قلبي... رح اشتقلك.. احلى ماما حنان.. الى اللقاء هند طاهر".

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وشاركت الإعلامية اللبنانية، يمنى شري، آخر لقاء إعلامي للراحلة هند طاهر، والذي أجرته معها.

وشاركت هند طاهر في العديد من الأفلام المصرية واللبنانية، ومن أبرزها "النصابين الثلاثة" من بطولة دريد لحام وفريد شوقي وهو من إخراج نيازي مصطفى، ومن إنتاج 1968، وفيلم "الضياع" إنتاج 1971، ومن بطولة رشدي أباظة وناهد شريف ومن إخراج محمد سلمان.

كما يزخر مشوار هند طاهر بالعديد من المسلسلات الشهيرة، منها "عليا وعصام" و"البخلاء" و"راس غليص" و"عيوق ورفقاتوا".