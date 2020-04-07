توفي رجل الأعمال المصري "الشهير"، منصور الجمال، الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما سجلت مصر 149 إصابة جديدة و7 حالات وفاة.
وأكدت المصادر، أنه جرى نقله فورا مستشفى حميات 15 مايو، وتم أخذ مسحة طبية له التي ظهرت نتيجتها بالإيجاب للفيروس، وتم وضعه في الغرف المخصصة للعزل بالمستشفى.
وأوضحت أن حالته الصحية بدأت تتدهور في اليوم الثاني من دخوله المستشفى وتم وضعه في غرفة العناية المركزة التي استمر فيها لمدة يوم، وفي اليوم الثاني وضع على أجهزة التنفس الصناعي لسوء حالته الصحية.
يذكر أن الجمال كان متزوجا من الفنانة المصرية ليلى علوي.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 259 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة جديدة، بالإضافة إلى 7 وفيات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رجل أعمال مصري 'شهير' بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.