بالصورة.. طائرة الشحن العراقية تحط في الصين

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وصلت فجر اليوم، طائرة (c130) التابعة الى قيادة القوة الجوية العراقية الى جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، للحد من انتشار هذا الفايروس الخطير".



وأضاف البيان، أن "هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تقدمها وزارة الدفاع لخدمة شعبنا وخاصة في الظرف الاستثنائي الحالي الذي يشهد انتشار جائحة فايروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات كافة من أجل دعم القطاع الصحي".

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