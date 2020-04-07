العمليات المشتركة تصدر بيانا بشأن تسليم مقر للفرنسيين ببغداد الى القوات العراقية

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، بيانا بشأن تسليم مقر للفرنسيين ببغداد الى القوات العراقية.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الثلاثاء السابع من نيسان استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي ( الفرنسيين ) في قيادة الفرقة السادسة الذي كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد".
واضافت ان "ذلك جاء وفق إلتزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".
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