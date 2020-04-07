رأى النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، اليوم الثلاثاء، أن "مصادرة" أميركا شحنة كمامات متوجهة من تايلند إلى ألمانيا، تدلل على "سرقة الأميركان لخيرات" العراقيين عام ٢٠٠٣.
وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض النواب والكتل تعتمد وتستند على الولايات المتحدة الأميركية وهي غير أمينة ولا تفي بالوعود حيث سرقت وصادرت بواخر محملة بالكمامات والمعدات الطبية متوجهة لألمانيا".
وأضاف، أن "سرقة الكمامات والمعدات الطبية تحت هذا الظرف والوباء القاتل يثبت للعالم مدى استعداد الأميركان لقتل الشعوب"، لافتاً إلى أن "ذلك يدلل على سرقة الأميركان لخيرات الشعب العراقي عام ٢٠٠٣".
وكان وزير الداخلية في برلين أندرياس جيزيل قال، الجمعة، إن طلبية تضم 200 ألف كمامة كانت متجهة إلى ألمانيا تمت "مصادرتها" في بانكوك وتحويل وجهتها إلى الولايات المتحدة ووصف ذلك بأنه "من أعمال القرصنة الحديثة".
إلى ذلك، رد جيليان بوناردو المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بانكوك قائلاً إن "حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء لتحويل مسار أي إمدادات من شركة 3إم كانت متجهة إلى ألمانيا ولسنا على علم بمثل هذه الشحنة".
وأضاف، أن "سرقة الكمامات والمعدات الطبية تحت هذا الظرف والوباء القاتل يثبت للعالم مدى استعداد الأميركان لقتل الشعوب"، لافتاً إلى أن "ذلك يدلل على سرقة الأميركان لخيرات الشعب العراقي عام ٢٠٠٣".
وكان وزير الداخلية في برلين أندرياس جيزيل قال، الجمعة، إن طلبية تضم 200 ألف كمامة كانت متجهة إلى ألمانيا تمت "مصادرتها" في بانكوك وتحويل وجهتها إلى الولايات المتحدة ووصف ذلك بأنه "من أعمال القرصنة الحديثة".
إلى ذلك، رد جيليان بوناردو المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بانكوك قائلاً إن "حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء لتحويل مسار أي إمدادات من شركة 3إم كانت متجهة إلى ألمانيا ولسنا على علم بمثل هذه الشحنة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يربط بين 'مصادرة' أميركا كمامات ألمانية و'سرقة خيرات العراقيين' في 2003 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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