نائب يربط بين 'مصادرة' أميركا كمامات ألمانية و'سرقة خيرات العراقيين' في 2003

وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض النواب والكتل تعتمد وتستند على الولايات المتحدة الأميركية وهي غير أمينة ولا تفي بالوعود حيث سرقت وصادرت بواخر محملة بالكمامات والمعدات الطبية متوجهة لألمانيا".وأضاف، أن "سرقة الكمامات والمعدات الطبية تحت هذا الظرف والوباء القاتل يثبت للعالم مدى استعداد الأميركان لقتل الشعوب"، لافتاً إلى أن "ذلك يدلل على سرقة الأميركان لخيرات الشعب العراقي عام ٢٠٠٣".

وكان وزير الداخلية في برلين أندرياس جيزيل قال، الجمعة، إن طلبية تضم 200 ألف كمامة كانت متجهة إلى ألمانيا تمت "مصادرتها" في بانكوك وتحويل وجهتها إلى الولايات المتحدة‭ ‬ووصف ذلك بأنه "من أعمال القرصنة الحديثة".



إلى ذلك، رد جيليان بوناردو المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بانكوك قائلاً إن "حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء لتحويل مسار أي إمدادات من شركة 3إم كانت متجهة إلى ألمانيا ولسنا على علم بمثل هذه الشحنة".