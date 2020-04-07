إنتحار فتاة حرقا جنوب الناصرية

افاد مصدر أمني، الاثنين، بان فتاة اقدمت على الانتحار وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فتاة تبلغ من العمر 16 عاما اقدمت على الانتحار داخل منزلها بمنطقة البو عظم جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة من خلال حرق نفسها".

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واضاف ان " الفتاة تعاني من حالة نفسية سيئة بحسب ذويها في افادتهم للاجهزة الامنية".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.