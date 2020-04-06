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خلية ازمة كورونا في بابل: شفاء مصاب واجراءات جديدة

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أعلنت خلية الازمة في محافظة بابل، الاثنين، عن شفاء مصاب من مرض وتحسن الحالة المرضية لمصابين اثنين، فيما أوضحت اجراءاتها المتخذة لمواجهة تفشي المرض بالمحافظة.

وقالت في بيان ، ورد الى السومرية نيوزن إن مصابا شفي من فايروس كورونا يبلغ من العمر ٥٦ وغادر إحدى المستشفيات في بابل يوم امس، مشيرة الى وصول عينات لستة أشخاص مشتبة بإصاباتهم بالفيروس كانت نتائجهم سالبة وبانتظار ستة أخريات.

وأكدت خلية ازمة بابل، تحسن الحالة الصحية لشخصين مصابين في مستشفى الحلة التعليمي ووضعهم الصحي افضل من السابق، لافتة الى الاتصال بخلية الأزمة البرلمانية وبرئيس الوزراء لرفد بابل بأجهزة طبية وأموال.

واوضحت أن الاجراءات الامنية لتطبيق حظر التجوال مستمرة بمختلف مناطق بابل مع تفاوت كبير في الاستجابة للحظر، مبينة أن مرور المحافظة فرضت غرامات على المخالفين لقرار حظر التجوال تتجاوز ال ٩٠٠٠ غرامة.


ونوهت خلية بابل، الى أن الحركة التجارية طبيعية في الفترات المسموح بها، مؤكدة أن تمديد حظر التجوال سيخضع لتقييم الجهات الصحية والامنية خلال الأيام المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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