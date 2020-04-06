البصرة تعلن تسجيل تسع حالات اصابة جديدة بكورونا في المحافظة وشفاء 10

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاثنين، عن تسجيل تسع حالات اصابة جديدة بكورونا في المحافظة، مبينا ان 10 حالات تماثلت الى الشفاء.

وقال العيداني في تصريح للتلفزيون الرسمي ان "المحافظة سجلت اليوم تسع اصابات جديدة بالفايروس، بعدما ظهرت النتائج المختبرية لهم والتي كانت موجبة".

واضاف انه "تم وضعه في الحجر الصحي"، مشيرا الى ان "10 مصابين بالفايروس في المحافظة تماثلوا الى الشفاء بعدما ظهرت نتائج التحاليل انها سالبة اي خالية من الفايروس".