الإفراج عن ٦ متهمين لعدم كفاية الأدلة في كركوك

أصدرت محكمة جنايات كركوك التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية، الاثنين، قرارا بالافراج عن ٦ متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنه ٢٠٠٥.
وقال مجلس القضاء في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه أنه " بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى فقد تشكلت اليوم الأحد محكمة جنايات كركوك الهيئة الأولى بشكلها القانوني وأصدرت حكمها بالافراج عن ستة متهمين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لعدم كفاية الأدلة بحقهم".
وأضاف أن "قضايا المتهمين الستة كانت مهيأة للحسم استنادا لاحكام المادة ١٨٢ /ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
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