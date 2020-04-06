نجدة بغداد: القبض على ٥٣١ شخصا خالف حظر التجوال خلال 20 يوما

وقالت في بيان مقتضب، إن مفارز نجدة بغداد القت القبض على ٥٣١ شخص مخالف لحظر التجوال من تاريخ ١٧/٣ لغاية ٦/٤"، مشيرة الى "تسليمهم الى مراكز الشرطة".

من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق، عن إلقاء القبض على أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه.

