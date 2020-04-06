نجدة بغداد: القبض على ٥٣١ شخصا خالف حظر التجوال خلال 20 يوما

أفادت نجدة بغداد، الاثنين، بالقاء القبض على ٥٣١ شخصا خالف حظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة منذ فرض الحظر قبل 20 يوما.
وقالت في بيان مقتضب، إن مفارز نجدة بغداد القت القبض على ٥٣١ شخص مخالف لحظر التجوال من تاريخ ١٧/٣ لغاية ٦/٤"، مشيرة الى "تسليمهم الى مراكز الشرطة".
من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق، عن إلقاء القبض على أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه.
وفرضت السلطات حظرا على التجول مع وجود استثناءات، في عموم البلاد، حتى 11 نيسان الحالي، ضمن اجراءات مواجهة تفشي مرض كورونا المعدي.
من جهتها أعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق، عن إلقاء القبض على أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال منذ بدء تطبيقه.
وفرضت السلطات حظرا على التجول مع وجود استثناءات، في عموم البلاد، حتى 11 نيسان الحالي، ضمن اجراءات مواجهة تفشي مرض كورونا المعدي.
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