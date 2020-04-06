وقعا في قبضة مكافحة اجرام بغداد.. بعد ان قاما ببيع طفلهما وتسجيل اخبار بخطفه

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال رجل وامرأة باعا طفليهما في بغداد وسجلا اخبار بخطفه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من مكتب (الشعب) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على اربع متهمين وهم رجلان وامرأتان، حيث قام والدا احد الاطفال الذي يبلغ من العمر (٥اشهر) ببيعه لامرأة اخرى عن طريق احد الاشخاص بمبلغ (خمسمائة الف دينار عراقي)".

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واضافت "بعد فترة ارادا استرجاعه منها الا انها رفضت فما كان منهما الا ان قاما بتسجيل اخبار بخطفه"، مشيرة الى انه "عند التحقيق معهما والتعامل بمهنية عالية من قبل كادر مكتب مكافحة اجرام الشعب اعترفا ببيعه".

وتابعت انه "تم تدوين اقوال المتهمين الاربعة وعرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٥) من قانون الاتجار بالبشر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى المحكمة المختصة".