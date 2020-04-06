'عمل إجرامي وتخريبي'.. الفتح يعلق على استهداف شركة نفطية بالبصرة

اعتبر تحالف الفتح، الاثنين، استهداف شركة نفطية في البصرة "عملاً إجرامياً وتخريبياً"، داعياً الأجهزة الأمنية إلى حماية الشركات ومتابعة "المحاميع التخريبية" التي تهدف إلى الأضرار بالعراق وإنزال أقصى العقوبات بها.
وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي ندين فيه هذه الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تسبب اضراراً فادحة بالاقتصادي العراقي وتدميراً ممنهجاً لخطط التنمية وتطوير الصناعة النفطية، فاننا ندعو الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الشركات العاملة وتوفير بيئة آمنة لتطوير هذا القطاع المهم والمساس ومتابعة هذه المحاميع التخريبية التي تهدف الى الأضرار بالعراق وإنزال أقصى العقوبات بهم".
وكان مصدر أمني أفاد لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن صواريخ كاتيوشا سقطت قرب الحقول النفطية في البرجسية بالبصرة.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً قالت فيه إن القوات الأمنية في البصرة تلاحق "عناصر خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من موقع شركة هالبرتون النفطية في منطقة البرجسية.
واوضحت الخلية في بيانها، أنه "تم العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير - الشعيبة وبداخلها ١١ صاروخاً لم تطلق وقد جرى ابطالها وتفكيكها، مؤكدا عدم تسجيل اي خسائر تذكر".
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