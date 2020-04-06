كشف مصدر في مفوضية الانتخابات، عن ابرز التحديات التي تواجه اجراء انتخابات مبكرة، فيما اشار الى ان الانتخابات يمكن أن تجرى في ربيع 2021 في حال توفرت الظروف الملائمة.

وقال المصدر ان "مفوضية الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات، لكن قبل ذلك يجب أن تتوفر شروط معينة، في مقدمتها قانون الانتخابات الذي ما زال في البرلمان بانتظار بعد التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية داخل كل محافظة"، موضحا أن "المفوضية تحتاج ما بين 6 و9 أشهر قبل موعد الانتخابات في حال توفر قانون الانتخابات، وتم تخصيص موازنة مالية لإجراء العملية الانتخابية".

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وتابع أن "الانتخابات التشريعية المبكرة يمكن أن تجرى في ربيع 2021 في حال توفرت الظروف الملائمة منذ الآن"، موضحا أن "ذلك مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، والموعد الذي ستحدده".

واكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، امس الاحد، ضرورة إجراء انتخابات مبكرة خلال عام من تأريخ بدء عمل الحكومة.