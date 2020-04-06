كشف مصدر في مفوضية الانتخابات، عن ابرز التحديات التي تواجه اجراء انتخابات مبكرة، فيما اشار الى ان الانتخابات يمكن أن تجرى في ربيع 2021 في حال توفرت الظروف الملائمة.
وقال المصدر ان "مفوضية الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات، لكن قبل ذلك يجب أن تتوفر شروط معينة، في مقدمتها قانون الانتخابات الذي ما زال في البرلمان بانتظار بعد التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية داخل كل محافظة"، موضحا أن "المفوضية تحتاج ما بين 6 و9 أشهر قبل موعد الانتخابات في حال توفر قانون الانتخابات، وتم تخصيص موازنة مالية لإجراء العملية الانتخابية".
وتابع أن "الانتخابات التشريعية المبكرة يمكن أن تجرى في ربيع 2021 في حال توفرت الظروف الملائمة منذ الآن"، موضحا أن "ذلك مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، والموعد الذي ستحدده".
واكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، امس الاحد، ضرورة إجراء انتخابات مبكرة خلال عام من تأريخ بدء عمل الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز التحديات التي تواجه اجراء انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.