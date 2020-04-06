نائب بشأن عقد جلسة للتصويت على حكومة الزرفي: امر صعب ان لم يكن مستحيلا

استبعد رئيس كتلة بدر البرلمانية النائب حسن شاكر، الاثنين، عقد جلسة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مشيرا الى ان هنالك رفض واسع للزرفي ما يجعل امكانية عقد الجلسة امر صعب ان لم يكن مستحيلا.

وقال الكعبي في حديث لـ الخليج 365، ان "الزرفي حتى وان قام بتقديم طلب لعقد جلسة للتصويت على كابينته الوزارية، فان عقد الجلسة هو امر مستبعد نتيجة لعدة امور من بينها ان التكليف بالاصل لم يكن دستوريا او قانونيا مع وجود رفض واضح من القوى الشيعية المعنية بالتكليف كونها تمثل الكتلة الاكبر"، مبينا ان "مايزيد صعوبة الامر هو ان القوى السنية والكردية اعلنت موقفها بشكل واضح بانها لن تتحاور مع اي مرشح لا يحصل على التوافق الشيعي على اعتبار ان هذا المنصب هو استحقاق مكون".

Advertisements

واضاف الكعبي ان "الاجتماعات مستمرة بغية الخروج بموقف موحد تجاه مرشح توافقي يتم تقديمه بشكل رسمي الى رئيس الجمهورية لمنصب رئيس الوزراء، خاصة ان العراق يمر بازمات عديدة تجعلنا مطالبين بالاسراع في حسم هذا الملف في وقت استثنائي"، مشددا على ان "الالية التي تم تكليف الزرفي فيها لم تكن دستورية وقانونية، واي تهاون في هذه القضية سيجعلنا امام خروقات دستورية تتكرر مستقبلا".

وتابع ان "عقد جلسة للتصويت على حكومة الزرفي خلال الايام القليلة الماضية امر صعب ان لم يكن مستحيلا".