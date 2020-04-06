الخارجية تتكفل بارسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقي عالق بالخارج

اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن ارسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقي عالق بالخارج. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في حديث لوكالة الانباء الرسمية، "نتكفل بارسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقي عالق في الخارج"، داعيا "ذوي العالقين القدوم لمبنى الوزارة لاكمال الاجراءات". Advertisements واضاف "سيتم ايصال المبلغ من خلال سفارات العراق في الخارج"، مشيرا الى ان "سفارات العراق وبعثاته في الخارج هي بيوت العراقيين". وتابع ان "سفارات العراق وبعثاته تتكفل بأيصال المؤن الغذائية لمئات من العراقيين العالقين والمقيمين".

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