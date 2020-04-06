استئناف البصرة تعلن أعداد الموقوفين المكفلين والمفرج عنهم والمشمولين بالافراج الشرطي

أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الاثنين، عن إحصائيات بأعداد الموقوفين المكفلين والمفرج عنهم والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لها.



وأضاف البيان، أن "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بسرعة حسم الدعاوى المُهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعياً للحد من تفشي فايروس وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أعلنت عن احصائيات بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لهذه الرئاسة ليومي2 و5 نيسان 2020".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بسرعة حسم الدعاوى المُهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعياً للحد من تفشي فايروس كورونا "، مبيناً أن "الإحصائية كانت كالتالي: المكفلين في دور التحقيق (160)، الموقوفين المفرج عنها 31، المشمولين بالإفراج الشرطي 13".

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