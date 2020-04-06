العمل: سنتخذ الاجراءات بحق الشركات الاهلية التي تقطع الرواتب وتسرح موظفيها

توعدت وزارة العمل، الاثنين، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الاهلية التي تقطع الرواتب وتسرح موظفيها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استقبلت عددا من شكاوى العاملين في القطاع الخاص"، مبينة ان "الدائرة حددت الرقم (07727643008) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة عصرا".
واضافت "وردت شكاوى الى الدائرة بخصوص قيام بعض القطاعات الاهلية بقطع رواتب العمال وتسريحهم"، مشيرة الى انها "ستقوم الدائرة باتباع كافة الطرق القانونية بحق الشركات المخالفة".
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