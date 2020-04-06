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ترامب يتوقع تخفيض انتاج النفط 15 مليون برميل اذا اتفقت السعودية وروسيا

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توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخفيض انتاج النفط بمقدار 15 مليون برميل يوميا اذا اتفقت وروسيا خلال اجتماعهما المرتقب.
وأضاف ترامب أنه سيفرض" رسوماً ضخمة جداً" على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط كما هي، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع أنه سيحتاج لذلك لأن لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب الأسعار بينهما.

وهبطت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام بعد أن عرقلت أزمة فايروس الطلب ومع زيادة روسيا والسعودية المنتجين الرئيسيين للنفط إنتاجهما في حرب بشأن الحصول على نصيب من السوق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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