ترامب يتوقع تخفيض انتاج النفط 15 مليون برميل اذا اتفقت السعودية وروسيا

وأضاف ترامب أنه سيفرض" رسوماً ضخمة جداً" على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط كما هي، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع أنه سيحتاج لذلك لأن لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب الأسعار بينهما.

وهبطت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام بعد أن عرقلت أزمة فايروس كورونا الطلب ومع زيادة روسيا والسعودية المنتجين الرئيسيين للنفط إنتاجهما في حرب بشأن الحصول على نصيب من السوق.