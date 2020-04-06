توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخفيض انتاج النفط بمقدار 15 مليون برميل يوميا اذا اتفقت السعودية وروسيا خلال اجتماعهما المرتقب.
وأضاف ترامب أنه سيفرض" رسوماً ضخمة جداً" على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط كما هي، ولكنه أضاف أنه لا يتوقع أنه سيحتاج لذلك لأن لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب الأسعار بينهما.
وهبطت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام بعد أن عرقلت أزمة فايروس كورونا الطلب ومع زيادة روسيا والسعودية المنتجين الرئيسيين للنفط إنتاجهما في حرب بشأن الحصول على نصيب من السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتوقع تخفيض انتاج النفط 15 مليون برميل اذا اتفقت السعودية وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.